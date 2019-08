Saranno due arbitri vastesi, Lorenzo Di Guilmi e Marco Messina a dirigere l'atteso derby di serie A1 di calcio a 5 tra Acqua e Sapone e Città di Montesilvano, in calendario per venerdì 11 marzo alle 21. Si giocherà al Palazzetto "Corrado Roma" di Montesilvano con la partitache sarà trasmessa in diretta su Raisport 1.

È la prima volta che una coppia della sezione arbitri di Vasto dirige assieme nella massima serie del futsal. Per Di Guilmi è anche l'esordio in serie A1 e, in questa occasione, sarà affiancato dal collega di sezione Marco Messina, già con una buona esperienza nel campionato nazionale. A completare il team arbitrale ci saranno il terzo arbitro Lorenzo Cursi di Jesi e la cronometrista Manuela Di Fabbi di Sulmona.

"La designazione di Marco e Lorenzo - commenta una nota dell'Aia di Vasto - è un altro grande traguardo raggiunto dagli arbitri di Calcio a 5 di Vasto che militano nella Can 5, il massimo Organo Tecnico arbitrale di categoria, composto anche da Viviana Pennese e Davide Sallese (nella foto con Di Guilmi e Messina). Sugli spalti del Palaroma saranno presenti anche il presidente regionale degli arbitri Angelo Giancola, il presidente della sezione di Vasto Mario D'Adamo e tanti colleghi che faranno il tifo per il team arbitrale".