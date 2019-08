All Games San Salvo - Minerva 3-4. Partita dai due volti per i ragazzi di mister Lanza che partono subito forte e trovano il vantaggio su punizione con Orticelli al 7' minuto. Il raddoppio arriva al 20' con capitan D'Alonzo che calcia forte al centro un fallo laterale, la palla arriva ad Orticelli che, solo sulla linea di porta, non deve fare altro che spingerla dentro. Gli ospiti ci provano ma trovano sulla loro strada un ottimo Della Penna. La partita sembra scivolare per il verso giusto ma allo scadere, su disattenzione della difesa, arriva il 2-1. Nella ripresa i locali in piu occasioni vanno vicini al 3-1 con D'Alonzo e Marcone. Arrivano però due reti degli ospiti che si portano sul 3-2. I biancazzurri tentano la carta del portiere di movimento con gli ospiti che commettono il 5 fallo che manda al tiro libero Orticelli, freddo nel realizzare la sua personale tripletta. Le emozioni non sono finite, negli ultimi minuti Marcone colpisce il palo e, sulla ripartenza, è il Minerva a trovare il gol della vittoria.

All Games San Salvo-Tombesi Ortona 2-2. Partita sempre molto equilibrata sin dall’inizio ma la Tombesi riesce a sbloccarla con una ripartenza, dopo un errore difensivo, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 1-0. L’All Games rientra in campo con la giusta mentalità e riesce a ribaltare il risultato: prima con un calcio di rigore (procurato e segnato) da Gallo, poi con un gran gol di Marchione che dalla distanza mette la palla sotto l’incrocio. La Tombesi non si arrende e all’ultimo minuto la riprende: calcio d’angolo avversario e la deviazione di Antenucci sorprende Marchione. Finisce in parità con i ragazzi di mister Conti che lunedì prossimo scenderanno in campo per l'atteso derby con la Vastese C5.