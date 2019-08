Da Castiglione del Lago a Passignano sul Trasimeno. È il percorso di 21 km. per la mezza maratona della Strasimeno, competizione da poter affrontare su 4 diverse distanze, che domenica scorsa ha richiamato in Umbria podisti di tutta Italia. A rappresentare la Podistica Vasto c'erano Pierpaolo Del Casale e Alessandra Bruno, entrambi in gara nella mezza maratona. Per lei, neo tesserata con la società biancorossa, un ottimo quinto posto assoluto tra le donne, a soli 3 secondi dalla 4ª classificata. Giornata da personal best per Pierpaolo Del Casale, che ha chiuso la gara in 1 ora e 42 minuti.

Domenica prossima gli atleti della Podistica Vasto saranno di nuovo in gara, questa volta nella mezza maratona più partecipata e famosa d'Italia: la Roma-Ostia, giunta alla 42ª edizione. Nella capitale ci saranno Annalisa Ronzitti, Alessandra Bruno, Antonia Falasca, Maurizio Ronzitti, Pasquale Cuccaro e Nicolino Catalano, pronti a dare il massimo per raccogliere risultati importanti.