Quando in Parrocchia si realizza un sogno educativo, questo diventa sempre un segno, un anticipo di cielo e uno strumento di comunione. Queste righe vogliono essere semplicemente un inno di gratitudine sia a Dio per la grazia di veder rivivere un oratorio in Parrocchia, sia agli uomini che ogni giorno offrono la loro generosa disponibilità.

Siamo solo all’inizio, sono ancora poche le attività, ma si rileva già un segno di alleanza tra i genitori che affidano i loro figli, gli adulti che offrono gratuitamente la loro esperienza, i religiosi gabrielini che mettono a disposizione le loro strutture e i ragazzi di Azione Cattolica che vivono un servizio. Da questa sinfonia viene fuori l’Oratorio Santa Maria Maggiore a Vasto.

Alle tradizionali attività gestite dai catechisti e dagli animatori di Azione Cattolica si aggiungono altre iniziative. Il martedì è possibile partecipare al laboratorio d’arte per ragazzi in cui stimolare la creatività ed educare alla bellezza; il sabato e la domenica nella sede, rinnovata ed ampliata accanto alla chiesa, viene offerta l’opportunità di momenti ricreativi (biliardino, ping pong, giochi di società); il mercoledì e il venerdì sono programmate partite di calcetto per i ragazzi della parrocchia.

Grazie all’entusiasmo di molte famiglie, alla passione per l’educazione alla vita buona del Vangelo e al collegamento con il Centro Sportivo Italiano il cammino è avviato. Una scommessa educativa e un segnale di speranza.

Don Domenico Spagnoli

Parroco Santa Maria Maggiore – Vasto