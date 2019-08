È tornata a sorridere in campionato e lo ha fatto battendo una delle ‘big’ del girone B di Promozione [LEGGI]. Ora, il Vasto Marina, è chiamata all’impresa nella gara di ritorno di Coppa Italia con il Penne. Un’impresa perché di certo non sarà facile ribaltare il risultato dell’andata (2-1) [LEGGI] che arrivò con tanto di polemiche accese. La squadra di mister Cesario punta a conquistare la finalissima per raggiungere un traguardo che premierebbe la giovane squadra vastese.

Una giovane squadra che nella prima parte della stagione aveva sorpreso tutte le altre, sedendosi tra le prime di questo girone. Poi, vuoi gli infortuni, qualche errore e molta sfortuna, ha perso tanti punti e ad oggi, con la salvezza in tasca, vuole questa finale a tutti i costi. Mercoledì alle 15:00 a Vasto Marina i padroni di casa si giocheranno il tutto per tutto, supportati dai propri concittadini.

L’appello del presidente Pasquale Cirulli- “Vogliamo conquistare la finale perché ce la meritiamo e perchè questo gruppo, così giovane, ha già dimostrato il proprio valore. Domani la città sarà chiamata a raccolta per supportare la sua seconda squadra. Dobbiamo vendicare il risultare dell’andata, arrivato dopo una partita giocata al meglio dai miei ragazzi, ma terminata nel peggiore dei modi, con alcuni episodi davvero da rivedere. Per noi domani è importante e non vogliamo sbagliare”.

Problemi in attacco- L’assenza di Luca Madonna (squalificato in Coppa per due giornate) si farà di certo sentire, ma i problemi nel reparto offensivo non finisco qui. Infatti è più che in dubbio la presenza in campo di Michele Cesario, ancora fuori servizio per l’infortunio alla mano. Non si sa ancora se parteciperà o no all’importante match e per ora su di lui rimane il dubbio. Sarà una gara di sacrifici e tanto cuore quella che dovranno disputare i vastesi. È per questo che il calore del pubblico potrà essere una componente importante.