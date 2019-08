Siamo ai titoli di coda nel campionato juniores d’Elite (gir.B) ed il River Casale si appresta a festeggiare. Ieri, nella ventiduesima giornata, i chietini si sono dovuti accontentare di un pareggio col Cupello (0-0). A Montesilvano l’Acqua e Sapone di mister Naccarella è stata fermata dalla Renato Curi Angolana, uscita con i tre punti in tasca (2-1). Una sconfitta che porta il River ad un passo dalla matematica sicurezza di terminare la stagione al primo posto. Un solo punto ancora ed i chietini faranno festa.

Per quanto riguarda le squadre del territorio, altri tre punti per il Vasto Marina che ieri in casa ha superato il Miglianico per 2-1. Passati in svantaggio dopo appena dieci minuti, i vastesi hanno trovato il pareggio dal dischetto con Nocciolino al ventesimo. Il gol di Pianese ha poi regalato la vittoria definitiva ai ragazzi di mister Cesario. Questi ultimi rimangono quarti ad un punto dalla Renato Curi Angolana. La prossima settimana il Vasto Marina affronterà in trasferta proprio la squadra di Città Sant’Angelo, per provare a chiudere il più in alto possibile in classifica questa stagione. Un pareggio che fa più che bene al Vasto Calcio, invece, quello ottenuto ieri pomeriggio contro Il Delfino Flacco Porto (2-2). Ieri in gol tra le fila ospiti Egidio Marchesani (doppietta). Ci sono ancora dodici punti in palio da qui a fine stagione e quella in cui crede il Vasto Calcio è quasi una ‘mission impossibile’. Quasi. Il prossimo lunedì la squadra del presidente Giannone tornerà a giocare in casa per affrontare la Spal Lanciano, scontro salvezza che deciderà le sorti di questo team.

Per quanto riguarda il Cupello- come già detto- un pareggio con la capolista River Casale ha permesso ai ragazzi di mister Panfilo Carlucci di mettere al sicuro il quinto posto, anche grazie e soprattutto al pareggio dell’inseguitrice Delfino Flacco Porto. La prossima settimana i rossoblù saranno di scena a Miglianico. Punto che vale la salvezza matematica per il San Salvo, invece, ottenuto ad Atessa contro il Mario Tano (1-1). I ragazzi di mister Di Nardo, dopo essere passati in vantaggio con una rete siglata da Di Casoli al decimo, hanno subito il gol del pareggio locale a sei minuti dalla fine. Non ha più nulla da chiedere a questo campionato l’U.s. San Salvo e di certo con la squadra al completo sarebbe stato tutto diverso e questo è il vero rammarico di questa stagione. Prossimo sfida in casa con l’Acqua e Sapone per i biancazzurri lunedì 14 marzo.

Tutti i risultati della ventiduesima giornata

Atessa Mario Tano-San Salvo 1-1

Vasto Marina-Miglianico 2-1

Cupello-River Casale 0-0

Francavilla-Sambuceto 0-2

Acqua e Sapone-RC Angolana 1-2

Spal Lanciano- Torre Alex Cepagatti 1-2

Il Delfino Flacco Porto-Vasto Calcio 2-2

La classifica

River Casale 59

Acqua e Sapone 48

RC Angolana 46

Vasto Marina 45

Cupello Calcio 38

Il Delfino Flacco Porto 34

Sambuceto 33

Miglianico 28

San Salvo 27

Torre Alex Cepagatti 25

Francavilla 23

Spal Lanciano 15

Vasto Calcio 12

Atessa Mario Tano 2