La sfiducia al sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca approda in consiglio comunale. La riunione dell'organo richiesta dalle opposizioni è stata fissata alle 9.30 del prossimo 16 marzo (seconda convocazione il 19 marzo).

Nel documento delle minoranze i relativi consiglieri ritengono conclusa l'esperienza amministrativa del primo sindaco donna della città; voteranno quindi a favore della sfiducia i due predecessori Gabriele Marchese e Arnaldo Mariotti, i consiglieri Domenico Di Stefano, Angelo Angelucci, Luciano Cilli, Nicola Sannino e la fuoriuscita dalla maggioranza Filomena D'Addario.

Dall'altra parte hanno annunciato la propria fedeltà (in un altro documento) al sindaco Tony Faga, Vincenzo Ialacci, Stefano Battista, Luciano Torricella, Fernando Artese, Tonino Marcello, Eugenio Spadano e Fabio Raspa; il documento di sostegno al primo cittadino è stato firmato dal sindaco stesso il cui voto sarà decisivo se l'incognita Nicola Argirò dovesse rivelarsi contraria al proseguimento del mandato.

L'ex consigliere regionale è ormai in rotta di collisione insanabile con la maggioranza, non ha preso parte all'ultimo consiglio e non ha firmato il documento del centrodestra.