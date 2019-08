Prosegue il viaggio di Zonalocale.it nell'universo femminile, con un approfondimento nel mondo del lavoro. Donne mamme, donne insegnanti, donne medici, donne politici, donne astronaute, divisioni "per sesso" in campo lavorativo praticamente non esistono più. Restano certamente in piedi molte difficoltà legate a diversi fattori (livelli di disoccupazione, possibilità di carriera, stipendi) come rilevano i "numeri" in Italia e in molte parti del mondo, ma il percorso è tracciato e, tra le mille difficoltà quotidiane, portato avanti con determinazione. La determinazione e la passione per il lavoro che magari si sogna già da piccole, e poco importa se sarà impegnativo e comporterà preoccupazioni per sé e per la famiglia; quando il sogno è il lavoro nella Polizia di Stato, non c'è spazio per indecisioni: "Passione, determinazione, senso del dovere e delle istituzioni" fanno il buon poliziotto. Uomo o donna che sia".

Oggi, 8 marzo, Festa della Donna, proponiamo l'intervista all'assistente capo Maria Libbi, in forze al Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto.