Domenica 13 marzo 2016 il palazzetto dello sport di Cupello ospiterà la VI edizione Fu Jow "Artiglio della Tigre", una gara di promozione sportiva dilettantistica ideata dalla a.s.d. Tullio Academy, la scuola di arti marziali rappresentata dal maestro Rocco Sergio Tullio. L'amministrazione comunale del comune abruzzese ha accolto con entusiasmo la proposta di utilizzare il palasport di via De Gasperi per un evento nazionale che rappresenta una assoluta novità nel territorio.

Inoltre, la gara includerà la 2° tappa del Campionato Italiano KTI Kombat Team International, una confederazione nata dalla Tullio Academy che dopo appena tre mesi dalla sua fondazione si sta facendo strada nel settore delle arti marziali grazie alla professionalità dei maestri che vi hanno aderito. La KTI vanta inoltre una pool arbitrale specializzata in tutte le discipline del settore ed una organizzazione collaudata in altre manifestazioni ideate dal maestro Tullio come il "Campione dell'Adriatico" e l' International Best Fighter la cui prossima edizione si svolgerà nel prossimo mese di luglio, un galà serale all'aperto con sfida Italia - Marocco.

Domenica arriveranno atleti da tutta Italia, con una massiccia presenza da Sicilia, Campania, Puglia, Marche e Lazio. Anche le discipline saranno numerose: Kung Fu tradizionale, Sanda, Karate, Kickboxing, Muay Thai, Boxe e MMA.Nel palasport saranno presenti quattro tatami ed un ring olimpionico ad ospitare gli incontri dei partecipanti, tra i quali verranno selezionati i rappresentanti della squadra KTI per i prossimi Campionati del Mondo. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati ed anche per chi volesse avvicinarsi alle arti marziali, con ingresso rigorosamente gratuito.