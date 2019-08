L’Università delle Tre Età di Vasto organizza per il giorno giovedì 10 marzo alle ore 16 presso l’Agenzia della Promozione Culturale a Vasto il convegno Più sicurezza insieme. Tre i relatori in un appuntamento per "essere informati, attenti e previdenti verso la nostra sicurezza e quella di quanti a vicini a noi, perché conoscere è già prevenire": il vice questore Alessandro Di Blasio (dirigente Commissariato di Vasto), il sostituto commissario Rosetta Di Santo (responsabile sezione p.g. della Polizia presso la Procura della Repubblica) e il dottor Antonio Lauriola, giudice onorario del Tribunale di Vasto.