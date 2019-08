Ottimi riscontri per la prima edizione del Trofeo Città del Vasto di Tennistavolo, manifestazione regionale organizzata dalla Asd Tennistavolo Vasto presso la palestra ex Salesiani. Dalle 9 del mattino e per tutta la giornata si sono confrontati i migliori giocatori d'Abruzzo nel quarto dei cinque appuntamenti regionali della disciplina. Ottima anche la partecipazione delle due società cittadine, la Tennistavolo Vasto e la Polisportiva San Gabriele che, in questi ultimi anni, stanno promuovendo con efficacia la pratica del ping pong a buoni livelli. Apprezzata dagli atleti partecipanti l'organizzazione del Torneo, con il Comitato Regionale che ha inserito la struttura tra le sedi per accogliere future manifestazione di carattere regionale e non solo.

I risultati

Sing. Giovanissimi

1° posto Alessandro Mascioli (ASD TT Silvi) – 2° Andrea Franciosi (ASD TT San Nicolò 2007)

Sing. Femm. Assoluto

1° posto Marzia Comparelli (ASD TT Vasto) – 2° Alessandra Sciamanna (ASD TT Vasto)

Singolare Ragazzi

1° posto Lorenzo Cannelli (ASD TT San Nicolo a T.) – 2° Dejan Papini (TT Avezzano)

Singolare Allievi

1° posto Federico Antenucci (ASD TT Vasto) – 2° Marzia Comparelli (ASD TT Vasto)

Singolare Seniores

1° posto Francesco Pompei (Teramo Energia New) – 2° Gianluca Papini ( TT Avezzano)

Singolare Veterani

1° posto Adeboye Abbey Gani (Pol. San Gabriele) – 2° Gianluca Castellano ( TT Avezzano)

Singolare Assoluti 5° Cat.

1° posto Federico Ercole (TT Avezzano) – 2° Dejan Papini (TT Avezzano)

Singolare Assoluti 3° Cat.

1° posto Leonardo Conte (ASD TT Silvi) – 2° Claudio Gratani (ASD TT Silvi)

Doppio Assoluto

1° posto F.Antenucci/L. Conte – 2° F.Pompei/F. Giuliani