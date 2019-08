"La sala emodinamica non è un capriccio, ma l’esigenza di un territorio. Un concetto banale che purtroppo da tanti anni non viene compreso dai governi regionali che si sono succeduti. È evidente che chi, a vario titolo, ha avuto un ruolo per poter incidere sulla realizzazione della sala emodinamica nel nosocomio vastese, ha miseramente fallito". Così Etelwardo Sigismondi, consigliere comunale di Fratelli d’Italia-An, che aggiunge: "Francamente trovo risibili, fuori luogo e poco credibili le promesse pre-elettorali, soprattutto se fatte da qualche aspirante sindaco. In questo momento in cui giungono ancora una volta notizie poco rassicuranti sulla realizzazione nel nostro territorio di un servizio di fondamentale importanza per salvare vite umane in caso di infarto del miocardio, ritengo necessario tornare a ribadire la necessità di una mobilitazione che riesca a superare le contrapposizioni ideologiche e politiche".

Da qui la richiesta: "Chiedo pertanto al sindaco di dare attuazione alla delibera di Consiglio comunale n° 3 del 10 febbraio 2014, con la quale si è approvata la richiesta di costituzione, con il coinvolgimento di tutti i rappresentanti istituzionali del territorio e della struttura medica ospedaliera di Vasto, del Comitato per la Sala Emodinamica del Vastese al fine di sensibilizzare, con iniziative concrete, le Autorità competenti".