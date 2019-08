"Mario Pupillo e Francesco Menna saranno i prossimi candidati alla carica di sindaco per le città di Lanciano e Vasto. A sceglierli è stato il popolo delle primarie, un'affluenza straordinaria, uno spettacolo di democrazia fatto di persone, volti e valori". Soddisfatto il commento del segretario regionale del Pd, Marco Rapino a margine della giornata di ieri (qui il servizio). "A loro - aggiunge Rapino - il compito di affrontare, con coraggio e determinazione, i prossimi mesi di campagna elettorale insieme a tutta la squadra, insieme a tutta la nostra comunità politica. A coloro che hanno reso tutto questo possibile un grazie particolare, a Maria Amato, a Pino Valente, Davide Caporale e Francesca Caporale che si sono messi a disposizione per dare vita a questa giornata e, soprattutto, ad una competizione elettorale fatta di passione e buona politica. Questi siamo noi, questo il Pd. Ora avanti tutta e insieme verso il prossimo obiettivo".

Soddisfatto anche il segretario vastese Antonio Del Casale: "La percentuale più alta in Italia di affluenza alle primarie non si ottiene in modo casuale. Queste primarie le abbiamo sempre sostenute, primarie di competizione le abbiamo sempre auspicate, ai cittadini piace scegliere il proprio candidato sindaco per sentirsi coinvolti fino a giungo nel processo di scelta attribuendo a se stessi un pezzetto di quel successo. Abbiamo ottenuto queste primarie perché il candidato vincente doveva essere il candidato del popolo vastese, a cui attingere in tutti i mesi che verranno fino a giugno ed oltre. Ringrazio il segretario regionale Marco Rapino poiché occorreva il suo coraggio per riuscire ad avere una competizione che schierasse due figure competenti e di peso istituzionale in questa competizione elettorale. Abbiamo scelto per queste primarie, grazie alla laboriosità ed alla diligenza del professor Mimmo Cavacini, dei presidenti di seggio e degli scrutatori (tutti volontari), di riproporre e migliorare il metodo primarie "brogli zero" inventate da Angelo Pollutri nel 2011 che hanno permesso di certificare il risultato elettorale. Una citazione particolare la meritano tutti i partiti e le liste civiche con cui ho collaborato in queste settimane, insieme al sindaco Luciano Lapenna e che hanno sposato questo percorso con coerenza; da questo lavoro di squadra ripartiamo per ampliare il nostro ventaglio di prospettive per la città".

"Ho avuto modo di ringraziare più volte Maria Amato - aggiunge Del Casale - per aver messo a disposizione la sua persona e la sua carica emotiva in queste primarie e per quello che continuerà a fare nei prossimi mesi ed anni dentro l'aula parlamentare ed in questa campagna elettorale a sostegno del Partito Democratico e di Francesco Menna. Esprimo gratitudine a Francesco Menna per aver scelto di misurarsi in questa competizione con la voglia di concretizzare ed affermare il suo affetto popolare, nella consapevolezza che questa netta scelta dei cittadini sarà incanalata con entusiasmo e passione verso il progetto di città e la sfida amministrativa cruciale che ci attende. Non sono state primarie semplici, non so se sono riuscito a guidarle nel migliore dei modi o magari avrei potuto fare di più, sono convinto però di questo percorso ed è una certezza data dalle 4447 che ringrazio una per una poiché ci hanno affidato una grande responsabilità: la voglia di vincere in questa Città. Con un lavoro di squadra, che vedrà alla guida Francesco Menna e tantissimi donne e uomini di questa città, possiamo farcela".