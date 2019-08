Giornata più che positiva per la BCC San Gabriele che, con due formazioni impegnate in diversi campionati, ha battuto le prime in classifica. La prima vittoria è arrivata dalle giovanissime impegnate in seconda divisione che hanno interrotto l'imbattibilità della Gtv Volley Cupello con il risultato di 3-0 (25-21/27-25/25-20), recuperando così punti preziosi in classifica.

Ma l'impresa della domenica è quella realizzata da Di Santo e compagne in serie C, con la vittoria casalinga sulla capolista Orsogna che ha riaperto i giochi nelle posizioni di vertice della classifica. La squadra ospite si è presentata con diversi elementi non al meglio ma le ragazze allenate da Maria Luisa Checchia hanno disputato un'ottima partita che le ha viste chiudere con un netto 3-0 (25-23/26-24/25-20) che regala un terzo posto, in coabitazione con l'Arabona, a 5 punti dalla vetta. Una vittoria meritata e sottolineata dal numeroso pubblico presente sugli spalti della palestra del Centro Sportivo San Gabriele.

Domenica prossima per la BCC San Gabriele altro scontro diretto nella difficile trasferta di Nereto.