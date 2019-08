Si allontana l'ipotesi del derby in famiglia alle elezioni comunali di Vasto.

Dopo la vittoria di Francesco Menna alle primarie del centrosinistra, Ivo Menna, suo zio, apre all'ipotesi di ritirare la propria candidatura a sindaco a capo della lista civica ambientalista La Nuova Terra, già in lizza alle amministrative di cinque anni fa: "L'ho detto anche al mio comizio di sabato - ha ribadito ieri sera, quando ormai lo spoglio si avviava alla conclusione - Francesco ha recepito tre miei punti programmatici: no al dissesto idrogeologico, no alle antenne e all'amianto. Se è disposto a sostenere queste e altre istanze ambientaliste, racchiuse in 10 punti del mio programma, allora posso fare una lista civica a suo sostegno alle elezioni comunali di giugno. L'elevata partecipazione popolare a queste primarie del centrosinistra è frutto della sua candidatura: tantissimi cittadini, soprattutto i giovani, sono andati a votare per sostenere Francesco. E' stata una dimostrazione di grande consenso personale".

Se non sarà derby tra candidati sindaci, ce ne sarà di sicuro un altro nella famiglia Menna, visto che Daniele, storico esponente della sinistra comunista vastese, sostiene Edmondo Laudazi, candidato sindaco della lista civica Il Nuovo Faro.