Violenza di genere: il Vastese in linea con il quadro nazionale. Tra il 2014 e il 2015 stabili i dati relativi alle denunce per atti persecutori, mentre aumentano le denunce per maltrattamenti. Purtroppo nel 2015 si è registrato anche un femminicidio, commesso proprio la sera dell'8 marzo, Festa della Donna.

Nonostante interventi legislativi che - dal 2009 - hanno potenziato la capacità di interevento da parte delle forze dell'ordine e l'istituzione di reti antiviolenza che seguono le donne in un percorso protetto, resta consistente il "sommerso", soprattutto tra le mura domestiche.

E' la prima puntata de Il filo di Arianna, l'inchiesta condotta da Zonalocale.it in occasione dell'8 marzo, Festa della Donna, il punto della situazione sul territorio vastese nell'intervista al vice questore aggiunto Alessandro Di Blasio, dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vasto.