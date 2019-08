Zero punti portati a casa dal Cupello questa domenica pomeriggio a Miglianico. I rossoblù, dovendo fare i conti con due assenze che alla fine hanno pesato e non poco, quella di Martelli e Antenucci. A decidere la sfida, la doppietta di Damiano, in gol rispettivamente al diciottesimo e al trentasettesimo.

Questa sconfitta (la dodicesima stagionale) è arrivata dopo il pareggio casalingo con il Sambuceto, preceduto dalla vittoria di Alba Adriatica. La prossima settimana i ragazzi di mister Di Francesco saranno di scena in casa per affrontare la Val di Sangro. Mancano ancora sette partite e sarà bene per i cupellesi chiudere la stagione con qualche altra vittoria, dopo un anno poco soddisfacente.

Miglianico-Cupello 2-0

Reti: 18', 37' Damiano

Ammoniti: Colarossi, Perfetti, De Leonardis, D'Adamo.

Miglianico: Pompei, Fiaschi, Colarossi, Ferri, Tacconelli, Conversano, Giandonato, Perfetti, Damiano (23' st Torsellini), De Leonardis (44'st Leone), Di Muzio (34'st Di Michele). All: D'Ambrosio.

Cupello: Tascione, Del Bonifro, Berardi (19'st Antenucci), Cardone (1'st D'Antonio 6,5), D'Adamo, Benedetti, Marchioli (27'st Tucci), Quintiliani, Maio, Avantaggiato, Monachetti. All: Di Francesco

Tutti i risultati

Alba Adriatica-Acqua e Sapone 1-1

Celano-Capistrello 1-0

Francavilla-Paterno 2-1

Miglianico-Cupello 2-0

Morro d’Oro- Vastese 2-3

RC Angolana-Pineto 0-0

San Salvo-Torrese 1-2

Sambuceto-Martinsicuro 0-1

Val di Sangro-Montorio 1-1

La classifica

Vastese 64

Paterno 57

Pineto 49

RC Angolana 49

San Salvo 46

Martinsicuro 44

Miglianico 41

Morro d’Oro 39

Alba Adriatica 36

Capistrello 35

Cupello 32

Francavilla 31

Sambuceto 30

Torrese 27

Acqua e Sapone 26

Montorio 25

Val di Sangro 25

Celano 22