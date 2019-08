La 'crisi' del San Salvo diventa ora più che nera. Con la Torrese, sul campo di via Stingi, i ragazzi di mister Rufini perdono 2-1, tra i fischi dei tifosi biancazzurri, arrivati vicino allo stadio per seguire comunque la squadra. Una sconfitta che pesa e non poco sul morale degli uomini di mister Rufini. Avendo salutato in settimana Consolazio e Mastrojanni, i biancazzurri- chiusi nel silenzio stampa della società- adesso sono davvero lontani dalla possibilità di agguantare un posto nei playoff. A fine partita contestazione della tifoseria biancazzurra che ha voluto parlare con la squadra, comunicando tutto la propria frustazione riguardo ai risultati di questo periodo. Seconda sconfitta consecutiva per il San Salvo e ore abbastanza delicate per la società del presidente Evanio Di Vaira.

La partita- Senza il proprio pubblico, nella gara a porte chiuse contro la Torrese, l’U.s. San Salvo scende in campo sul sintetico di via Stingi. Vincere per tornare a sorridere e allontanare le negatività di queste ultime due settimane, soprattutto quelle di questi ultimi sette giorni che hanno visto andar via prima Mastrojanni e poi Consolazio. Anche se la società non ha ancora comunicato nessuna notizia a riguardo- chiusa in silenzio stampa- ormai è chiaro che l’attaccante pugliese non è più un giocatore del San Salvo. Il match ha inizio subito in discesa per i biancazzurri: al sesto Ferrante prima colpisce il palo e dopo correggere in gol, portando i suoi sull’1-0. Un minuto più tardi Marinelli sfiora il raddoppio con Marinelli, fermato da un intervento davvero superlativo di Spinelli, bravo a salvarsi con i piedi. Dopo sei minuti è ancora il capitano del San Salvo ad andare vicinissimo al gol. In area si gira e tira, Spinelli blocca. Gli ospiti sino a quel momento non erano riusciti ad affacciarsi nella metà campo avversaria. Nonostante questo, al ventiquattresimo i giallorossi trovano il pareggio. Acciari di testa la butta dentro. I biancazzurri in precedenza avevano dovuto fare a meno di Conte (al suo posto dopo il gol subito entrerà Ramundo) uscito dal campo per un colpo subito. Con l’uomo in meno in campo la Torrese ha punito nell’unica occasione del primo tempo. La risposta dei sansalvesi potrebbe arrivare con Marinelli cinque minuti più tardi, con un bella conclusione dalla distanza, terminata di pochissimo alta sopra la traversa. Passano i minuti ed i casalinghi si rendono pericolosi con Colitto, dalla distanza il suo tiro è potente ma esce fuori di poco, deviato in corner dalla difesa ospite. L’ultimo tentativo dei padroni di casa arriva dai piedi di Quaranta, gran botta da fuori area, palla che va in out. Con questo risultato le squadre vanno negli spogliatoi.

Nella ripresa mister Fanì schiera Bonavita al posto di Kruger dopo appena dieci minuti. Il San Salvo continua a rendersi pericoloso, ma senza trovare il gol. Marinelli al cinquantacinquesimo si trova a tu per tu con il portiere ospite e stavolta è l'attaccante a sprecare, trovando comunque un prontissimo Spinelli a dirgli di no. Al settantacinquesimo la Torrese trova la forza di passare in vantaggio con Pendenza (2-1). Le cose sembrano mettersi davvero male e Rufini decide di fare il suo ingresso in campo (seconda volta in questa stagione). Sarà lui a crossare in area e a permettere ai suoi di procurarsi un calcio di rigore all’ottantesimo. L’allenatore della Torrese protesta a gran voce e viene invitato ad uscire dal campo dal direttore di gara. Dal dischetto Di Ruocco, stavolta, non trova il gol. Un’altra occasione sprecata. Passano i minuti e il risultato non cambia. Triplice fischio che da inizio ad una lunga contestazione dei tifosi biancazzurri.

U.s. San Salvo- Torrese 1-2

ammoniti: Felice, Spinelli

note: espulso mister Fanì

reti: Ferrante 5’, Acciari 24’, Pendenza 30’

San Salvo: Cialdini, D’Aulerio, Izzi, Quaranta, Felice, Conte (28’ entra Ramundo), Ferrante, Tafili (77’ entra Rufini), Marinelli, Di Ruocco, Colitto. Allenatore: Rufini.

Torrese: Spinelli, Acciari, Valentini, Kruger (54’ Bonavita), Tarquini, Melchiorre, Lalli, Minopoli, Pendenza, Capretta (all’89’ entra Di Sante). Allenatore: Fanì

Tutti i risultati

Alba Adriatica-Acqua e Sapone 1-1

Celano-Capistrello 1-0

Francavilla-Paterno 2-1

Miglianico-Cupello 2-0

Morro d’Oro- Vastese 2-3

RC Angolana-Pineto 0-0

San Salvo-Torrese 1-2

Sambuceto-Martinsicuro 0-1

Val di Sangro-Montorio 1-1

La classifica

Vastese 64

Paterno 57

Pineto 49

RC Angolana 49

San Salvo 46

Martinsicuro 44

Miglianico 41

Morro d’Oro 39

Alba Adriatica 36

Capistrello 35

Cupello 32

Francavilla 31

Sambuceto 30

Torrese 27

Acqua e Sapone 26

Montorio 25

Val di Sangro 25

Celano 22