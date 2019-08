Vittoria più che preziosa per la Vastese in casa del Morro d'Oro. I biancorossi trovano un De Fabritiis goleador (doppietta per lui) che permette di trovare una vittoria nei minuti finali utile per allungare in classifica sul Paterno sconfitto a Francavilla. Dopo lo svantaggio iniziale la squadra di mister Colavitto riesce a riportare la partita sui giusti binari. Il Morro d'Oro pareggia ma poi è il difensore biancorosso a segnare il gol decisivo che vale 3 punti e il +7 nei confronti degli inseguitori.

Nota della società- “Noi abbiamo vinto onestamente e sul campo- si legge su un post pubblicato sul profilo facebook della Vastese Calcio- ma oggi ha perso il calcio. Vedere i tifosi locali che aggrediscono quelli ospiti - compresi disabili, donne e bambini- con sputi, lancio di pietre ed altre offese gratuite, infanga quanto di bello questo sport può offrire. Spero che le Forze dell'Ordine riescano a risalire agli autori di tali comportamenti di rilevanza penale, oltre che sportiva. Per il resto siamo al primo posto a +7”.

“Per gli interi novanta minuti- fa sapere la Vastese con un'altra nota stampa diramata qualche ora più tardi- in tribuna siamo stati continuamente offesi con epiteti irripetibili da alcuni sostenitori locali. Tra il primo e secondo tempo il papà di Mattia De Fabritiis e' stato aggredito fisicamente. A fine gara la Vastese si è avvicinata alla tribuna per salutare la dirigenza. A quel punto si sono avvicinati con fare minaccioso gli ultras locali e qualche dirigente del Morro. Dalle parole si è passati ai fatti con spintoni -e qualcos'altro- nei confronti del presidente Bolami. I nostri tifosi vedevano che stava accadendo qualcosa, e hanno raggiunto in massa la sezione locale. I tifosi del Morro, che si chiudevano all'interno dello stadio, da cui iniziavano una fitta sassaiola mettendo a rischio anche genitori con i loro bambini. Atteggiamento questo inqualificabile. Per noi il calcio non è questo e crediamo di dimostrarlo con l'ospitalita' e accoglienza che riserviamo a squadre e dirigenti ospiti. Purtroppo non sempre questa viene ricambiata".

La partita. Al 5’ minuto passano i padroni di casa. La retroguardia biancorossa perde palla ed è bravo Di Sante a calciare da fuori area senza che Cattafesta riesca ad impedire al pallone di finire in rete. Una doccia fredda per i vastesi che però si buttano subito avanti per trovare il pareggio. Al 9’ Giansante scatta sul filo del fuorigioco, il portiere del Morro d’Oro esce maldestramente e l’attaccante vastese riesce a superarlo per poi calciare comodamente a porta vuota. La squadra di mister Colavitto ci prova ancora ed è ancora Giansante a rendersi pericoloso dalle parti di Di Giammatteo con la palla che questa volta finisce fuori. Gli sforzi dei vastesi vengono premiati al 32’ del primo tempo grazie a De Fabritiis che raccoglie in area un invitante pallone di Marfisi e sigla la rete del sorpasso, andando poi a festeggiare nei pressi del settore occupato dalla tifoseria biancorossa. La squadra di casa non si rassegna e va a caccia del pari. Collevecchio, con una punizione dalla lunghissima distanza, costringe Cattafesta alla deviazione in calcio d’angolo.

Inizia il secondo tempo con i padroni di casa subito in avanti. Al 2’ ci vuole una gran parata di Cattafesta, che devia in corner, per evitare il gol del pareggio. La squadra di mister Matrilli resta in 10 per l’espulsione di Recchiuti ma non si rassegna alla sconfitta. Brutto scontro in area tra Di Sante e Cattafesta dopo una palla persa da Luongo che permette al Morro d’Oro di lanciarsi in contropiede. L’attaccante di casa alza la gamba e colpisce il portiere vastese che resta qualche istante a terra. E il Morro d’Oro alla fine riesce a trovare il gol del 2-2, ancora con Di Sante bravo ad approfittare di una disattenta retroguardia vastese. Giuliano e compagni, dopo una fase di disorientamento, provano a tornare avanti alla ricerca del gol vittoria senza però riuscire ad incidere. A sei minuti dalla fine, però, è ancora De Fabritiis a lasciare il segno sulla partita: sugli sviluppi di un corner (sulla cui concessione ci sono le proteste dei padroni di casa) il difensore vastese raccoglie un pallone vagante in area e di prepotenza insacca in rete per il 3-2. Nel recupero ci prova ancora il Morro d'Oro ma la girata di Collevecchio finisce tra le braccia di Cattafesta. Minuti finali con tanto nervosismo in campo (allontanato il direttore sportivo del Morro d'Oro) e al triplice fischio gioia in campo con Giuliano e compagni che vanno a festeggiare con i propri tifosi.

Morro d’Oro – Vastese: 2 - 3

reti: 5’ Di Sante (M), 9’ Giansante (V), 32’ De Fabritiis (V), 60’ Di Sante (M), 84’ De Fabritiis (V)

Morro d’Oro: Di Giammatteo, Giammarino, De Fanis, Di Giacinto(89’ Florimbi), Casimirri, Pellanera, Ciannelli Alf., Potaqui, Di Sante(83’ Ciannelli Ale.) Collevecchio, Recchiuti. All. Mastrilli;

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Pietro, Giuliano, Luongo, Balzano(82’ Polisena), Della Penna, Tarquini, Marfisi(66’ Faccini), Giansante(82’ Persichitti); All. Colavitto;

Arbitro: Valerio Pezzopane de L’Aquila (Colatriano di Pescara e Miccoli di Lanciano);

Ammoniti: Collevecchio(M); Giuliano, Guerrero(V) Espulso: 55’ Recchiuti(M) per doppia ammonizione.

La 28ª giornata

Alba Adriatica-Acqua e Sapone 1-1

Celano-Capistrello 1-0

Francavilla-Paterno 2-1

Miglianico-Cupello 2-0

Morro d’Oro- Vastese 2-3

RC Angolana-Pineto 0-0

San Salvo-Torrese 1-2

Sambuceto-Martinsicuro 0-1

Val di Sangro-Montorio 1-1

La classifica

Vastese 64

Paterno 57

Pineto 49

RC Angolana 49

San Salvo 46

Martinsicuro 44

Miglianico 41

Morro d’Oro 39

Alba Adriatica 36

Capistrello 35

Cupello 32

Francavilla 31

Sambuceto 30

Torrese 27

Acqua e Sapone 26

Montorio 25

Val di Sangro 25

Celano 22