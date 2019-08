In pochi, fino a non molte settimane fa, si sarebbero aspettati una Vastese calcio a 5 in corsa per il playoff di serie C2 a tre giornate dalla fine del campionato. Ma, con un girone di ritorno più che positivo, i biancorossi di mister Giacomucci si trovano ora al sesto posto, a 2 punti dal Centro Sportivo Teatino e a 3 dal Futsal Ripa. La Vastese dovrà vincerle tutte, e non sarà certamente semplice, sperando poi in qualche risultato favorevole dagli altri campi.

Ieri i tre punti sono arrivati dalla sfida in casa del San Vito 83 vinta in rimonta 7-3. Infatti, dopo il vantaggio di Gaspari servito da Porretti, i padroni di casa segnano due volte per il 2-1 con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa Mileno sigla il pareggio ma è ancora il San Vito a trovare il colpo vincente per il 3-2. Sambrotta rimette nuovamente la situazione in parità e poi è Sputore a salvare i suoi sugli attacchi dei locali. Negli ultimi 15 minuti la Vastese cambia marcia e trova i gol che sanciscono la netta vittoria: a rete ancora Mileno e Sambrotta, De Cinque e Frasca.

Sabato prossimo scontro diretto, sul campo della Promo Tennis, con il Paul Merson C5. Servirà la miglior Vastese per conquistare un'altra vittoria ed inseguire il sogno playoff.