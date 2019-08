Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, suona il campanello d'allarme sull'approvvigionamento idrico per la prossima estate: "C’è di che preoccuparsi se già ci viene richiesto di adottare un attento monitoraggio delle riserve idriche e il corretto utilizzo del bene acqua. Siamo solo ai primi di marzo, cosa ci dobbiamo aspettare da oggi alla prossima estate?".

Il primo cittadino ha ricevuto la sollecitazione dal dirigente tecnico dell’Ato Chietino affinché i sindaci di questo ambito territoriali si impegnino a un minor e miglior consumo idrico: "Preoccupazione data dal constatare che le condizioni meteorologiche che hanno sinora caratterizzato la stagione invernale non hanno favorito il naturale ricarico delle falde e delle sorgenti".

"Quali sono le prospettive per la Diga di Chiauci? – conclude il sindaco – Sollecitiamo il presidente D'Alfonso a mantenere fede agli impegni per la messa a regime dell’invaso. Lo chiedo a tutela di tutti i residenti della costa il cui approvvigionamento idrico è assicurato da Chiauci e ancor più per gli agricoltori che sono stati anche colpiti dall’aumento del 57% delle tariffe consortili per l’acqua oltre a tutti i rischi per le colture del nostro territorio".