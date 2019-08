Anche le scuole del Vastese entrano nella ‘rete’ organizzata dall’associazione RATI (Rete di Abruzzesi per il Talento e l’Innovazione), che sta promuovendo nelle scuole della provincia di Chieti attività legate al Coding (Pensiero computazionale), per aiutare le nuove generazioni ad affrontare il futuro da protagonisti consapevoli, acquisendo ora i principi fondamentali della informatica in modo giocoso necessari per impossessarsi del linguaggio digitale essenziale, ormai, per qualunque prospettiva di vita e di lavoro. Mercoledì 2 marzo, anche a Vasto sono partiti i corsi di Coding riservati ai docenti.

In questo caso, tra l’altro, una bella operazione è stata compiuta dalle dirigenti degli istituti comprensivi di Vasto, San Salvo e Monteodorisio: sei scuole si sono messe insieme e, con la collaborazione dell'associazione RATI, hanno fatto partire un corso di formazione per insegnanti finalizzato alla introduzione dell'insegnamento/apprendimento del coding ovvero del pensiero computazionale.

Se "Il 65% dei bambini che entrano nella scuola elementare oggi, finiscono per lavorare in nuovi tipi di lavoro che ancora non esistono", come è emerso a chiare lettere dal Dossier Lavoro presentato un mese fa al Forum mondiale dell'economia tenuto a Davos (Svizzera), non si può continuare a rimanere fermi, ma è arrivato il momento di reagire ed attrezzarsi. Ebbene l'iniziativa intrapresa ha l'ambizione di dotare i nostri bambini di quelle competenze trasversali fortemente innovative, a partire dal Coding.

Un’iniziativa resa possibile grazie al coraggio, la determinazione e l'impegno delle Dirigenti scolastiche: Daniela Bianco (IC San Salvo 1), Concetta Delle Donne (IC Monteodorisio), Nicoletta Del Re (Nuova Direzione Didattica Vasto), Maria Pia Di Carlo (IC Vasto 2), Sandra Di Gregorio (IC Vasto 1) e Anna Orsatti (IC San Salvo 2) e grazie alla motivazione forte e generosa di un primo consistente gruppo di Insegnanti. L'associazione RATI (Rete di Abruzzesi per il Talento e la Innovazione) svolge una funzione di supporto dalla posizione di referente regionale della CODEWEEK. Infine, i docenti del Dipartimento di Economia ed Informatica per le Imprese della Università D'Annunzio, Francesca Scozzari e Luca Moscardelli, assolvono egregiamente la funzione di Tutor del Corso ospitato nei laboratori dell'Istituto Industriale "Enrico Mattei" di Vasto.

Ufficio stampa Rati