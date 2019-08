Giornata ricca di sorrisi per le due squadre di Promozione del territorio. In primis per il Vasto Marina che in casa supera il Pro Sulmona- in lotta per uno dei posti più alti della classifica. Una vittoria che vale tanto, soprattutto perché gli uomini di mister Cesario vengono da un periodo davvero negativo, condito dalle ultime due sconfitte consecutive (Passo Cordone e Fossacesia), senza contare quella ricevuta nella gara di andata di Coppa Italia. Quest’oggi a permettere di tornare a sorridere i vastesi ci hanno pensato Madonna e Di Gennaro, in gol rispettivamente al trentaseiesimo e all’ottantatreesimo. Gli ospiti erano andati in vantaggio con Tuzi dopo appena dieci minuti, ma poi hanno dovuto fare i conti con la rimonta del Vasto Marina. Quest’ultima mercoledì sarà impegnata tra le proprie mura in Coppa con il Penne.

Poi c’è il Casalbordino, sempre più spinto a voler provare ad arrivare più in alto possibile e, a questo punto, a provare di conquistare una promozione che risulterebbe davvero un risultato grandioso. Il mercato del resto è stato quello di una squadra che sicuramente ha da subito pensato a voler arrivare in alto e adesso ci è davvero vicina. Quest’oggi a Silvi gli uomini di mister Farina hanno ottenuto una vittoria importante, la quarta consecutiva, battendo gli avversari per 2-0. A segno con Berardi e Mucci, i giallorossi hanno chiuso i conti nella ripresa, a partire dal settantacinquesimo. Ora a Casalbordino si sogna in grande e sarebbe strano non farlo.

Tutti i risultati

Castello-Pinetanova 4-1

Castiglione Valfino-Palombaro 3-1

Fara San Martino-Virtus Ortona 3-0

Fossacesia-Villa 4-0

Delfino Flacco Porto-Passo Cordone 0-4

Penne-Bucchianico 2-0

Silvi-Casalbordino 0-2

Torre Alex-River Casale 0-2

Vasto Marina-Pro Sulmona 2-1

Classifica

Penne 51

Passo Cordone 50

Casalbordino 48

Delfino Flacco Porto 47

Pro Sulmona 47

River Casale 45

Fossacesia 39

Bucchianico 38

Vasto Marina 37

Silvi 35

Castello 30

Fara San Martino 29

Villa 27

Torre Alex 24

Pinetanova 23

Castiglione Valfino 22

Palombaro 22

Virtus Ortona 20