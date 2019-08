Cronaca in aggiornamento

LA 5° DI RITORNO

Dinamo Roccaspinalveti - Atletico Cupello 0-2

Real Cupello - Carunchio 2010 1-3

Lentella - New Robur 1-0

Pollutri - Real Liscia 3-0

Guilmi - Vasto 0-5 (ieri)

Aurora Furci - Virtus Tufillo 3-2

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 42



Lentella 37

Carunchio 2010 36

Aurora Furci 24*

Vasto 22



Dinamo Roccaspinalveti 22

New Robur 19*

Pollutri 17

Guilmi 15

Real Cupello 14

Virtus Tufillo 12*

Real Liscia 0*

* una partita in meno

** due partite in meno