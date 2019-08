"Questa grande manifestazione di affetto è la cosa più bella che un ragazzo possa sognare". Questa la prima dichiarazione di Francesco Menna da candidato ufficiale per il centrosinistra alla carica di sindaco di Vasto. "Le polemiche dei giorni scorsi? Noi siamo una grande comunità politica che saprà lottare per raggiungere un obiettivo comune: quello di vincere le elezioni di giugno".

"Ha stravinto Francesco Menna", ha commentato Maria Amato. "Questo risultato dice che i vastesi approvano la politica sanitaria di Paolucci. Da parlamentare sosterrò Francesco Menna".

Francesco Menna è il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali 2016.

Ore 21.40 - Risultati definitivi (dati commissione primarie centrosinistra)

Votanti: 4447 - voti validi 4429

Francesco Menna: 3222 voti (72,7%)

Maria Amato: 1207 voti (27,3%)

bianche 15 - nulle 25 [dato bianche e nulle da verificare]

Ore 21.10 - Scrutinato l'82% delle schede

Amato 989 (27,4%) - Menna 2621 (72,6%) - bianche 11 -nulle 22

Ore 21.00 - Dato parziale

Amato 851 - Menna 2256

Ore 20.56 - I due candidati: Maria Amato sta assistendo allo scrutinio dagli spalti del PalaBCC. Francesco Menna ha lasciato il palazzetto e sarebbe tornato a casa dove sta ricevendo aggiornamenti sull'andamento dello scrutinio.

Ore 20,44 - Dato parziale

Amato 556 (25,6%) - Menna 1615 (74,4%)

Ore 20,40 - Il seggio 6 ha chiuso le operazioni

Amato 123 - Menna 271 - bianche 3 - nulle 2

Ore 20,32 - Secondo dato aggregato.

Amato 331 - Menna 895



Ore 20,23 - Primo dato aggregato parziale.

Amato 116 - Menna 323

Ore 20,20 - Il primo dato arriva dal seggio 4.

Amato 12 - Menna 38.

Ore 20,15 - Si aprono le urne. Inizia lo scrutinio delle schede.

Ore 20 - Tempo scaduto; solo i cittadini ancora in fila hanno ancora la possibilità di votare. Affluenza stimata 4447 votanti.

Siamo entrati negli ultimi dieci minuti, alle 20 il seggio verrà chiuso, naturalmente lasciando possibilità di voto alla fila residua. I due candidati attendono il termine delle operazioni di voto: Maria Amato, seduta sugli spalti del PalaBcc, mentre Francesco Menna si trova all'ingresso della struttura a salutare i sostenitori.

Ore 19,30 - Sforata quota 4000. A mezz'ora dalla chiusura dei seggi, il dato sull'affluenza tocca quota 4250. "Affluenza straordinaria, - ha sottolineato il segretario del Pd Antonio Del Casale - basti pensare che abbiamo fatto stampare 5mila schede e al termine delle votazioni arriveremo quasi a esaurirle. Questo è merito dei candidati che sono forti e stimati e smentisce coloro che si attendevano un flop".

Ore 18,30 - Hanno votato 3680 persone.

Ore 17,30 - Affluenza in crescita dopo le 17; al momento i votati si attestano sulle 3279 unità. Verosimilmente quota 4mila dovrebbe essere un traguardo agevolmente raggiungibile. Nel frattempo, inatteso blitz del candidato alle primarie del centrodestra, Massimo Desiati, che ha raggiunto il PalaBcc per un cordiale saluto ai due sfidanti delle primarie del centrosinistra.

Ore 17 - Il dato sull'affluenza si attesta sui 2922 votanti, più o meno in linea con i dati di 5 anni fa alla stessa ora, seppur con una lieve flessione.

Alle ore 16 il dato ufficiale è di 2568 votanti.

Ore 15,45 - Sono 2487 le persone che hanno già votato per le primarie del centrosinistra.

Ore 14,15 - Alle ore 14 il dato dell'affluenza fornito da Sabato Giugliano, segretario provinciale dei Giovani democratici, è di 1953 votanti.

Ore 13,20 - Il dato di affluenza delle ore 13: a 5 ore dall'apertura dei 6 seggi del PalaBcc, superata quota 1700 votanti. Alle 14 un nuovo dato ufficiale. Il flusso dei votanti è stato costante per l'intera mattinata.

Ore 12 - Il dato dell'affluenza sale a 1347 votanti.

Ore 10 - Il primo dato sull'affluenza: alle 10, a due ore dall'apertura dei seggi, hanno votato 423 persone, "il doppio rispetto a cinque anni fa alla stessa ora", sottolineano dal comitato organizzatore.

Seggi aperti - E' il giorno della scelta. Il centrosinistra decide chi sarà il candidato alla carica di sindaco di Vasto. Lo farà scegliere ai cittadini. Urne aperte dalle 8 di stamani fino alle 20 e poi lo spoglio che decreterà il vincitore o la vincitrice. Il confronto è tra Maria Amato, deputata del Pd, e il suo collega di partito Francesco Menna, capogruppo in Consiglio comunale.

Subito dopo la chiusura dei seggi allestiti al PalaBcc, via allo lo spoglio che in nottata sancirà il vincitore al termine di un mese di campagna elettorale in cui non sono mancate le polemiche. Sarà il primo confronto a distanza col centrodestra, che le primarie le farà domenica prossima. Per ora, sarà un raffronto solo sull'affluenza. Cinque anni fa, nel match Lapenna-Forte, il centrosinistra riuscì a portare 4mila 861 persone ai gazebo, da cui prese la rincorsa verso la conferma alla guida della città. Stavolta, entrambi i poli politici tradizionali chiedono ai vastesi di scegliere chi vogliono come candidato sindaco. Prima della battaglia con gli altri schieramenti della più incerta tornata elettorale che si sia vista nell'ultimo ventennio a Vasto.

Zonalocale.it seguirà l'intera giornata campale del centrosinistra con aggiornamenti in tempo reale dai seggi, foto e interviste video.