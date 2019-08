Torna Marco Santilli con una nuova canzone accompagnata da un videoclip. E, anche in questa occasione, il giovane cantautore ha potuto contare sulla presenza di una showgirl italiana. In Solo con te è Samantha De Grenet a vestire i panni di una nobildonna romana. La cornice scelta per il video la cui regia è curata da Giacinto Sirbo (con la collaborazione tecnica di Pierluigi Patella e Alessandro Sisti) è il castello Aragona di Vasto.

La canzone scritta da Santilli racconta di una storia d'amore, "un amore per cui si lotta e si combatte, proibito ma che è l'essenza del vivere dell'altro". Le atmosfere dell'antica Roma si alternano alle scene in cui Santilli canta il brano in uno scenario notturno. Tante le comparse, il cui look è stato curato da GStylist, che hanno preso parte alle riprese di Solo con te, realizzate la scorsa estate.

L'auspicio è che anche per questo pezzo possano esserci gli ottimi riscontri che hanno accompagnato il brano Dammi un attimo.