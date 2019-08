“Andiamo Avanti con Antinoro”. C’è il nome del candidato sindaco nel simbolo che accompagnerà il centrosinistra verso le elezioni amministrative di Casalbordino. Ed è Emilia Cieri, segretaria del Pd di Casalbordino, a spiegarne il motivo: “Non parleremo per cognomi ma per nomi, perchè siamo persone tra le persone. Quindi Antinoro è Antinoro, è sempre pronto e disponibile. E ci auguriamo che possa essere il prossimo sindaco di Casalbordino”. Antinoro Piscicelli, attuale assessore nella giunta guidata da Remo Bello e consigliere provinciale, ha ricevuto nella sede di piazza Umberto I, a due passi dal Municipio, l’investitura ufficiale come candidato della coalizione nelle prossime elezioni amministrative.

Tra i componenti dell’amministrazione uscente erano in diversi a poter aspirare alla candidatura come primo cittadino. Con il passare dei mesi la corsa si era ristretta a due nomi: Piscicelli e il vicesindaco Vincenzo Cocchino. A lui il sindaco Remo Bello ha rivolto parole di apprezzamento: “Vincenzo ha rivelato ancora una volta doti di umiltà e capacità di fare gruppo. Io sono stato un sindaco fortunato perchè ho avuto una squadra coesa. Avevamo tanti possibili candidati sindaci e siamo riusciti a trovare una soluzione per andare avanti senza litigi, senza dover neanche fare le primarie che, spesso, lasciano qualche strascico”.

Alle spalle del candidato sindaco campeggia lo slogan Oltre la verità c’è la lealtà che Remo Bello declina nei confronti di Piscicelli: “un sindaco deve essere leale nei confronti della comunità. E Antinoro è una persona umile, che ascolta, che chiede quando serve. In questa campagna elettorale dovremo raccontare ai nostri concittadini quello che abbiamo fatto in questi anni. Io continuerò a lavorare, insieme alla mia squadra, a servizio di Casalbordino fino all’ultimo giorno del mandato”. A dare ufficialità alla giornata c’è anche la presenza della segretaria provinciale del Partito Democratico, Chiara Zappalorto, a Casalbordino insieme al suo vice Gianni Cordisco. “Conosco bene le qualità politiche, amministrative e umane di Antinoro. Voi, in questi anni di amministrazione, siete stati limpidi, trasparenti nel lavoro. Nella sfida elettorale raccontate quello che avete fatto e come immaginate questo territorio per i prossimi 10 anni”.

Il neo candidato sindaco, che sfiderà Alessandro Santoro, della lista civica Il Sole, Filippo Marinucci, del centrodestra e Mariano Palma, del Movimento 5 Stelle, inizia con i ringraziamenti, ribadendo la stima a Cocchino, presente tra il pubblico così come l’assessore Raffaele Turco e molti consiglieri comunali, e a Remo Bello. “Non si nasce amministratori ma si impara con la pratica quotidiana, con la conoscenza del territorio. E credo di aver acquisito in questi anni un buon bagaglio che mi aiuterà ad amministrare se i cittadini lo vorranno”. Poi uno sguardo alla campagna elettorale che entra nel vivo. “Ce ne diranno di tutti i colori e in parte lo stanno facendo già. Noi dovremo essere bravi a spiegare quello che abbiamo fatto. Ho ripreso il programma elettorale del 2011 e ho potuto mettere tante crocette accanto alle cose fatte e vedere come abbiamo fatto cose non previste all’inizio. Continueremo con la tutela dei nostri figli, attraverso la ristrutturazione degli edifici scolastici, con la cura degli impianti sportivi, continuando a fare il massimo per la costa. E poi con un piano regolatore che non sarà speculativo e nel rispetto della eco-sostenibilità”.