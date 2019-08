Ieri il gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto ha ricevuto la visita del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Il governatore, in città per la firma dell'accordo con Trenitalia [LEGGI] ha visitato insieme al sindaco Luciano Lapenna la sede operativa della protezione civile vastese coordinata da Eustachio Frangione.

Nell'occasione è stato ufficialmente aperto il punto informazioni presso la struttura posizionata all'ingresso della sede in via dei Conti Ricci (terminal bus). "Per le eventuali emergenze - spiega Frangione - è possibile far riferimento al nostro numero telefonico, attivo tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24:0873/301376".