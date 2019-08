"Occorre partire dal rispetto delle regole, senza il quale non ci possono essere diritti per i cittadini e la città non può rinascere". Al via la campagna elettorale di Ludovica Cieri, candidata alla carica di sindaco del Movimento 5 Stelle alle amministrative di giugno che ieri pomeriggio ha tenuto una conferenza stampa presso il Crocodile Café alla presenza dell'europarlamentare Daniela Aiuto, dei senatori Gianluca Castaldi e Nicola Morra e del consigliere regionale Pietro Smargiassi.

Regole, trasparenza e coinvolgimento dei cittadini, questi i punti cardine della "visione" illustrata da Ludovica Cieri durante l'incontro: "I cittadini devono sempre poter dire la loro e da questa propensione all'ascolto nasce il nostro programma amministrativo che condivideremo con tutti attraverso eventi tematici. Abbiamo attivato dei tavoli di lavoro per approfondire ogni tema e rimarranno sempre aperti a tutti. I cittadini devono sapere che sarà fatto tutto per il bene della collettività". A seguire una proposta di apertura verso gli altri candidati sul settore turismo: "Chiunque verrà eletto, diventerà sindaco a stagione inoltrata, ma noi non possiamo permetterci di perdere un anno. Da qui la nostra proposta di un confronto franco con tutti i candidati per partire già con un progetto operativo. Non ci interessa chi si prenderà il merito, l'importante è non partire impreparati".

"Questa ragazza è un portento, - ha poi sottolineato il senatore Castaldi - è la persona che sognavo alla guida di questa città. Noi non rappresentiamo un partito, ma un movimento di cittadini che ambiscono a una rivoluzione democratica nelle istituzioni. Le regole del Movimento da un punto di vista elettorale rendono difficile il percorso, perché con una sola lista e senza poter mettere in lista nomi altisonanti di personalità già elette è ovviamente difficile competere con schieramenti che proporranno 4 o 5 liste a sostegno di ogni candidato, ma non ci interessa, amministremo quando la città sarà pronta a questo nuovo modo di intendere la politica".

A seguire, l'intervento dell'europarlamentare Daniela Aiuto, che ha confermato l'importanza del dialogo tra istituzioni e cittadini e respinto le accuse di "inesperienza": "Oggi siamo qui a dimostrare che si sbagliavano. Nessuno di noi aveva esperienza politica, eppure siamo diventati i più bravi e ce lo riconoscono anche gli avversari. Abbiamo dato dimostrazione di saper portare avanti quello che ci candidiamo a fare. Lo abbiamo saputo fare noi e lo saprà fare anche il candidato sindaco".

In chiusura l'intervento del senatore Nicola Morra, il quale ha messo in guardia gli attivisti: "Gli apparati di partito si metteranno in moto, verranno nelle vostre case a chiedervi la candidatura o il voto per un parente o un amico. Faranno scendere in campo centinaia di persone che non sentono ancora il fuoco sacro della libertà".

Dopo la conferenza stampa l'atteso evento "Il parlamentare che ti serve" presso la pizzeria Pizzipò, con gli eletti del Movimento 5 Stelle nelle vesti di camerieri per una cena di finanziamento. In tanti hanno fatto la fila in via Canaccio per entrare a cenare ed essere serviti dagli eletti pentastellati. Rappresentanti vastesi (Castaldi, Smargiassi e Aiuto, insieme a tanti attivisti), del consiglio regionale e parlamentari con l'atteso Alessandro Di Battista che ha catturato l'attenzione dei presenti. Anche lui con il grembiule giallo "Tutti pazzi per Ludo", ha supportato la cena di raccolta fondi per la campagna elettorale.