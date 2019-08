Verrà inaugurata domani, domenica 6 marzo, alle 18.15, la nuova sede di Vasto di CasaPound Italia. Si trova in via Volturno numero 7.

“Siamo particolarmente felici - afferma Andrea Ciarallo, responsabile locale di CasaPound - di poter invitare la cittadinanza ad unirsi a noi nei festeggiamenti per l’inaugurazione della nostra nuova sede" che, "sita nel centro storico della nosta città – prosegue Ciarallo – è per noi motivo di orgoglio, in quanto attestazione visibile della crescita e del radicamento del movimento, che si finanzia esclusivamente grazie alle donazioni dei suoi iscritti, nella nostra città. Partecipando all’evento, sarà possibile informarsi sulle attività di solidarietà portate avanti da CasaPound a Vasto, come la distribuzione alimentare per le famiglie italiane e lo sportello lavoro, che proseguiranno nella nuova sede negli orari di apertura, lunedì e giovedì dalle 18.15 alle 20, e sulle battaglie sociali a sostegno degli italiani che CasaPound promuove a livello nazionale e locale”.