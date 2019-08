"Il cambiamento a Vasto non è una questione anagrafica ma è una questione politica. La faccia giovane del bravo ragazzo è appesantita dalla quasi totalità dell'attuale Giunta e, in caso di sua vittoria, queste persone continueranno a sedere sulle stesse sedie". E' l'appello al voto di Maria Amato alla vigilia delle primarie con cui il centrosinistra farà scegliere ai cittadini il candidato sindaco di Vasto.

"Se in questi anni - dichiara la deputata del Pd - vi siete lamentati, avete pensato che Vasto meriti di meglio, che volete una nuova squadra, allora domenica 6 marzo partecipate alle primarie del centro sinistra e votate contro questo gruppo di potere. Non guardate indietro... ci siete già stati".

Primarie, oggi si chiude la campagna elettorale - Ci sarà la sanità al centro dell'ultimo incontro pubblico di Maria Amato prima delle primarie del centrosinistra in cui sfiderà Francesco Menna per la candidatura al sindaco alle prossime elezioni comunali di Vasto. Al suo fianco Federico Gelli, relatore della legge sulla responsabilità professionale, il riferimento del Pd per la sanità. L'appuntamento è per sabato 5 marzo, alle 17.30, presso la sede della Società Operaia in piazza Pudente a Vasto.

"Parliamo di salute sicura - si legge nella presentazione dell'appuntamento -, quella che da noi diventa sempre più impegnativa, per le poche risorse, per le grandi distanze e perchè a Chieti e Pescara il diritto raddoppia anzi triplica. La salute sicura è un diritto di tutti".