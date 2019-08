"Giovedì 10 marzo alle ore 17 vi aspettiamo nel cinema Multisala del Corso, per trascorrere un pomeriggio all'insegna della gioia, incontrando i nostri ragazzi dell’Arda (Associazione Regionale Down Abruzzo) Onlus sezione di Vasto, ed, assistere alla proiezione del film Il viaggio di Arlo". L'invito è del presidente onorario della sezione di Vasto, Maria Letizia Del Borrello Palucci.

"Così, come, i cuccioli, protagonisti del lungometraggio, anche i nostri cuccioli hanno bisogno di crescere sviluppando al meglio le loro potenzialità in ambienti più che idonei dove non esistono barriere né pregiudizi ma armonia, affetto, amore.

Donare è un atto d’amore, donare in allegria è un atto d’amore gioioso che può far nascere speranze e fiducia.

Quanto offrirete sarà totalmente devoluto all’associazione Arda Onlus di Vasto per la realizzazione della struttura polivalente Centro Socio Riabilitativo Luce Down Luciana Palucci in contrada da San Lorenzo, dove, i nostri ragazzi potranno imparare meglio a superare le proprie incertezze ed a scoprire ciò di cui sono veramente capaci. E’ bello vederli realizzati e felici. Credetemi. Un grazie di cuore - conclude Maria Letizia Del Borrello Palucci - a tutti voi che parteciperete ed al rag. Edmondo Del Borrello sempre disponibile, con la sua sensibilità, in occasioni simili".