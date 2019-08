Sabato 27 febbraio si è svolta, presso la Fondazione "Padre Alberto Mileno-Onlus" di Vasto Marina, una giornata convegnistica dal titolo "DSA: lo stato dell'arte". Come spiegato dagli organizzatori, "è stato un incontro elettivamente dedicato ad un argomento, quello dell'apprendimento e dei suoi disturbi, che coinvolge per dimensione statistica un numero non piccolo di alunni e relative famiglie. Pertanto i contenuti di studio e discussione, oltre ad essere stati materia specifica per gli operatori di settore (insegnanti, riabilitatori, medici pediatri), sono risultati interessanti anche per altri settori della comunità".

"La Fondazione 'P.A. Mileno-Onlus', che ha come centralità della propria mission la crescita e il benessere della persona ed il suo inserimento nel tessuto sociale, è impegnata da diversi anni nel settore riabilitativo-educativo dell'età evolutiva, sviluppando in questo ambito un impegno sempre più specifico e coerente alle esigenze dell'utenza. In questo scenario di sempre più raffinata competenza di settore la Fondazione ha istituito, da alcuni anni, il Servizio di Foniatria e Logopedia rivolto ai disturbi del linguaggio per i bambini (disturbi e ritardi di parola e linguaggio) e per gli adulti (afasie e disartrie come esiti di ictus cerebrali). Le esigenze di apprendimento dei bambini in ambito scolastico, riconosciute dalla legge 170 del 2010, hanno indotto la Fondazione a sviluppare un settore di competenza specifico e a darne struttura operativa tramite la costituzione del Centro Studi Dislessia e DSA".

"La giornata di studio di sabato 27 febbraio è stata rivolta al territorio vastese con l'intento di creare interesse e coinvolgimento presso gli operatori del settore per come la problematica viene affrontata e quali risposte tecniche e politico-organizzative vengono poste in campo. La recente legge regionale riguardante i disturbi specifici di apprendimento, licenziata nell'ottobre del 2015, ha fatto da sfondo al dibattito tecnico ed è stata illustrata dai principali autori della legge stessa. Sono stati presenti l'assessore alla Programmazione sanitaria, Dr. Paolucci, il Presidente della V Commissione Dr. Olivieri e il Dr. Muraglia Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare in rappresentanza della Regione Abruzzo. L'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo è stato rappresentato dal suo Presidente Dr. Di Iullo e inoltre, hanno portato il loro contributo culturale e tecnico il Direttore Ufficio VII del MIUR Dr. Ciambrone e la dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise la Dr.ssa Sabatini. Il nutrito numero di partecipanti presenti in sala ha reso la giornata di studio interessante, stimolante e propositiva".