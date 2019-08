Altro che campionato chiuso, in eccellenza la lotta al primo posto tra Vastese e Paterno è apertissima, attualmente ancora più di prima visto che i marsicani domenica scorsa hanno potuto accorciare le distanze vincendo a Morro D’Oro, potendo sfruttare il pareggio casalingo dei biancorossi, portandosi così -4. E adesso il fiato sul collo della squadra di mister Iodice si sente ulteriormente. Si sente a tal punto che i ragazzi di mister Colavitto sono consapevoli di non poter più regalare chance di rimonta alle prossime avversarie, come accaduto con l’Alba Adriatica. Domenica con il Morro d’Oro andranno portati a casa i tre punti, perché il Paterno a Francavilla non ha intenzione di commettere errori. Continuare a collezioanre risultati utili (16 consecutivi) non basterà, perchè l'imperativo sarà vincere.

Come è capitato già molte altre volte in questa stagione, la Vastese si troverà di fronte un’avversario che ha incontrato nel turno precedente il Paterno. Guardando il calendario di quest’annata, questo incrocio si è ripetuto altre volte: con il Montorio (andata e ritorno il Paterno ha pareggiato 1-1 e nella successiva domenica i vastesi hanno vinto- 5-1 all’andata e 1-0 al ritorno), con l’Acqua e Sapone (vittoria 3-0 all’andata e sconfitta per 1-0 al ritorno per i marsicani, domenica successiva 3-0 per i biancorossi sia all’andata che al ritorno) oltre che con il San Salvo (Paterno vince 3-2 al Bucci e Vastese all’Aragona conquista l’1-0 con i cugini biancazzurri), il Sambuceto (2-0 dei marsicani e la settimana successiva 4-1 della Vastese) e con la Val di Sangro (penultima giornata Paterno vince 1-0 e Vastese la settimana dopo vince 3-0). L’unica volta che i biancorossi hanno perso una partita in questa stagione affrontando l’avversaria che in precedenza, a distanza di una settimana, ha affrontato i marsicani è stata propria durante la gara di andata con il Morro d’Oro, quando all’Aragona i gol di Di Giacinto e Potacqui permisero ai teramani di battere la corazzata di mister Colavitto. Un dato che starà già spaventando i più scaramantici. Questo, se si aggiungono le assenze in casa Vastese (D’Alessandro e Natalini squalificati), preoccupa anche i biancorossi che sanno di non poter fallire. Su Iaboni, il giocatore- visto l'infortunio accasuato settimana scorsa- molto probabilmente sarà indisponibile, ma lo si saprà meglio nelle prossime ore. In casa Morro d'Oro, rispetto al girone di andata, non saranno presenti Miani, Romanelli e Di Feliciantonio (da tempo andati via), mentre Di Sante e Florimbj risultano essere le novità in rosa. I 39 punti in classifica dei teramani potrebbero ingannare: vincere in casa dei biancorossi non sarà facile. Tanta pressione dunque in queste ultime battute della stagione, ma non potrebbe essere altrimenti per una squadra che sta cercando di rinascere e di tornare in palcoscenici più importanti.

A dividere gli uomini di Colavitto dal raggiungimento di questo obiettivo ci sono altre sette partite. Il conto alla rovescia è iniziato da tempo ma, a differenza delle scorse settimana, questa domenica si avrà più necessità di trovare la vittoria. Questa rosa ha dimostrato di avere coraggio e grinta da vendere, ma per non buttare via quanto di buono fatto, non dovrà regalare ossigeno al Paterno. Ora più di prima i tifosi biancorossi saranno vicini alla propria squadra, come non hanno smesso di fare dal primo minuto di questa stagione e come di certo faranno sino all’ultimo triplice fischio.

Tutte le sfide della ventottesima giornata

Alba Adriatica-Acqua e Sapone

Celano-Capistrello

Francavilla-Paterno

Miglinianico-Cupello

Morro d’Oro- Vastese

RC Angolana-Pineto

San Salvo-Torrese (a porte chiuse)

Sambuceto-Martinsicuro

Val di Sangro-Montorio

La classifica

Vastese 61

Paterno 57

Pineto 48

RC Angolana 48

San Salvo 46

Martinsicuro 41

Morro d’Oro 39

Capistrello 38

Miglianico 38

Alba Adriatica 35

Cupello 32

Sambuceto 30

Francavilla 28

Torrese 24

Montorio 24

Acqua e Sapone 22

Val di Sangro 21

Celano 19