La Tennistavolo Vasto organizza per domenica 6 marzo un importante Torneo Regionale. Dalla mattina alle 9 e fino al pomeriggio, la palestra ex Salesiani, in via Santa Caterina da Siena, ospiterà gli incontri a cui prenderanno parte tutti i pongisti della regione.

Il programma:

9:00 - Trofeo Veterani

9:00 - Categorie giovanili maschili e femminili

11:00 - Categorie seniores

12:30 - Doppio maschile

14:00 - Assoluti Over 60

14:00 - Assoluti Top 60