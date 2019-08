Un furgone è finito in mare questa notte all'interno del porto turistico Le Marinelle di San Salvo Marina. Erano circa le 4 quando il Fiat Ducato Maxi provenendo da via Caboto è andato dritto, sfondando la recinzione del porto e finendo in acqua tra le imbarcazioni ormeggiate, danneggiandone due. Dopo l'allarme sono giunti sul posto i carabinieri della Compagnia di Vasto e i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che, con l'utilizzo di un'autogru, hanno recuperato il mezzo.

In un primo momento si era temuto il peggio per il giovane guidatore (originario di Tavenna, ma operante nel commercio a San Salvo). I soccorritori non hanno trovato nessuno quando sono arrivati sul posto e i familiari, rintracciati dalle forze dell'ordine, avevano tentato di contattarlo sul telefono cellulare senza avere risposta.

Erano quindi stati anche allertati i sommozzatori, per eventuali ricerche in acqua. A far tirare un sospiro di sollievo ai parenti presenti sul posto sono state le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza del porto turistico visionate dai carabinieri. Si vedrebbe infatti il giovane che esce illeso dall'abitacolo e abbandona a piedi il molo. I carabinieri, insieme ad un suo familiare, lo hanno cercato rintracciandolo – pare – in un albergo non distante dal luogo dell'incidente.