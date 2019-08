Come mettere in discussione un’intera stagione nel giro di poche settimane. È quanto accaduto all’U.s. San Salvo. Dopo essere stato eliminati in Coppa Italia dal Vastogirardi, i biancazzurri hanno collezionato una sconfitta a Montesilvano la settimana scorsa che ha pesato e non poco sul futuro di questa rosa. Attualmente quinti, i ragazzi di mister Rufini hanno salutato ieri Mastrojanni e nelle prossime ore potrebbe partire qualcun altro. La società è chiusa in silenzio stampa da domenica scorsa e non tira una buona aria dalle parti del Bucci. Domenica, nella gara a porte chiuse (sul campo di via Stingi) con la Torrese, mancheranno Triglione e Ianniciello (squalificati), mentre sembrerebbero aver recuperato Di Ruocco e Quaranta.

Sette giorni delicati - Due settimane sono bastate al San Salvo per cadere nel limbo del dubbio e vedersi allontanare ogni speranza verso la serie D. Una settimana per uscire in Coppa Italia col Vastogirardi (0-0 e 1-1 al Bucci) e un’altra per scendere in quinta posizione nella classifica dell’eccellenza (1-1 Martinsicuro e sconfitta per 2-0 a Montesilvano). Ed il clima non è di certo dei migliori. Questi ultimi sette giorni sono stati più che delicati, contraddistinti da riunioni, confronti e successive scelte. Una di queste è stata presa nei confronti dell’attaccante Mastrojanni, arrivato per sostituire Antenucci (partito a metà anno direzione Pineto) e che alla fine ha dovuto salutare mister Rufini e i suoi compagni dopo appena due mesi- o poco più- di permanenza a San Salvo. Ad essere messo in dubbio non è stato solo l’attaccante campano e molto probabilmente non sarà l’unico ad andarsene. Aiutati dal silenzio stampa iniziato domenica scorsa, i dirigenti biancazzurri non hanno ancora comunicato ulteriori novità, ma quello che pare emergere è che altri saluteranno il gruppo. Intanto domenica ci sarà la Torrese a fare visita agli uomini di Rufini, in una gara che si disputerà a porte chiuse (sul campo di via Stingi) vista la multa presa durante l’incontro con il Vastogirardi di mercoledì scorso [LEGGI].

Futuro incerto- Fa strano parlare di quinto posto e di futuro incerto nei confronti di una società che, a partire dal primo allenamento di questa stagione, ha sempre comunicato di voler puntare in alto. “Fare secondi è come fare decimi e vogliamo migliorare i risultati dello scorso anno” parole queste- dette dal presidente Evanio Di Vaira, in un’intervista rilasciata a Zonalocale.tv ad inizio anno [GUARDA]- che oggi quasi risultano indigeste viste come si sono messe le cose. Tutto sembra sfumare: i playoff sono più lontani, il gruppo è stanco e con poche energie e la partenza di Mastrojanni è un chiaro segnale di cedimento. A non voler abbandonare la nave proprio ora c’è Rufini, allenatore che ha già vinto tanto e che conosce queste situazioni. Sicuramente lui farà in modo di far tornare un po’ di serenità a San Salvo, se il tempo e la società glielo permetteranno.

Tutte le sfide della ventottesima giornata

Alba Adriatica-Acqua e Sapone

Celano-Capistrello

Francavilla-Paterno

Miglinianico-Cupello

Morro d’Oro- Vastese

RC Angolana-Pineto

San Salvo-Torrese (a porte chiuse)

Sambuceto-Martinsicuro

Val di Sangro-Montorio



La classifica

Vastese 61

Paterno 57

Pineto 48

RC Angolana 48

San Salvo 46

Martinsicuro 41

Morro d’Oro 39

Capistrello 38

Miglianico 38

Alba Adriatica 35

Cupello 34

Sambuceto 30

Francavilla 28

Torrese 24

Montorio 24

Acqua e Sapone 22

Val di Sangro 21

Celano 19