Primato in classifica e obiettivo promozione per la Gtv Volley Cupello. Quando mancano due giornate al termine della stagione regolare del campionato di seconda divisione, le ragazze allenate da Francesco Di Fabio e Nicola Baiocco sono al comando del girone B, con 5 punti di vantaggio sulle giovanissime ragazze della BCC San Gabriele, prossime avversarie in campionato. La squadra cupellese, quest'anno rafforzata da diverse giocatrici di qualità ed esperienza, punta decisamente al salto di categoria.

Nelle otto gare sin qui disputate la Gtv Cupello non ha perso neanche un punto, lasciando alle avversarie appena due set. Sarà fondamentale, in questa fase cruciale della stagione, mantenere alta la concentrazione per arrivare a conquistare l'ambita promozione in prima divisione.