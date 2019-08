Si è verificato intorno alle 15,30 l'incidente stradale che ha visto coinvolti una Fiat 16 condotta da B.V., di 80 anni, e il conducente di un motociclo, D.I.S di 26 anni.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale intervenuta sul posto, i due mezzi si sono scontrati all'incrocio tra via De Gasperi e via Spataro. Ad avere la peggio, il conducente del motociclo che ha riportato lesioni ad una gamba ed è stato soccorso da un' ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito presso l'ospedale di Vasto.