Riccardo Alinovi torna nell'agone politico e si candiderà alla carica di consigliere comunale. Il presidente locale delle associazioni Codici e Famiglie Numerose annuncia la sua scelta: "Torno in campo per la mia città per combattere problemi seri, quali scarichi a mare e speculazione edilizia. Molti cittadini mi hanno chiesto di tornare a fare il controllore dell'attività politico-amministrativa. Dico no al voto di scambio. E' grave approfittare delle debolezze umane".

In vista delle primarie del centrosinistra, Alinovi annuncia il sostegno a "Francesco Menna, umile, cattolico e onesto. Sul fronte opposto - polemizza Alinovi - vicino a Maria Amato vedo sempre Bucciarelli. E allora chiedo: non è opportuno che si faccia da parte?".

Riccardo Alinovi è stato consigliere comunale dal 2006 al 2011.