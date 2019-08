Si terrà domenica 6 marzo la prima gara cittadina di Mtb, patrocinata dal Comune di Casalbordino. Il percorso è di circa 6 km, da ripetersi 5 volte, su terreno prettamente pianeggiante, sterrato misto. Partenza singola per categoria, competizione aperta a tutti.

Il ritrovo è alle ore 8 presso la struttura dei "Laghi del Sole", uscita autostrada Casalbordino, direzione Casalbordino Lido, SS16. Le iscrizioni Casalbike Tour 2016 sono aperte e per motivi organizzativi è gradita la preiscrizione: inviare a brunofantini53@gmail.com, *nome *cognome *anno di nascita *società d`appartenenza. Assicurati sul posto luogo di ristoro, lavaggio bici e assistenza medica; verranno premiati i primi cinque per ogni categoria, dal 6° in poi pacco gara. Per info: Bruno Fantini 333.8024294.