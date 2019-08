Torna in scena la compagnia Orizzonte Teatro. Il 9 aprile è la data scelta per il debutto del nuovo musical, Il tempo delle cattedrali, che vedrà la partecipazione di attori, ballerini e cantanti per regalare al pubblico intense emozioni. Ormai da settembre sono iniziate le dure prove per arrivare pronti al momento della prima (che ha già due repliche fissate, il 10 aprile e il 16 aprile). Un gruppo di giovani sotto la guida di Giorgio Goglione, regista dello spettacolo e con la collaborazione di tante persone impegnate nella realizzazione dei costumi, delle scenografie e di tutto ciò che serve per un musical di successo. Lo scorso anno avevamo seguito le prove del musical La Bella e la Bestia e, anche in questa occasione, andremo a curiosare durante le prove per scoprire i volti del cast che porterà in scena Il tempo delle cattedrali. In questo primo appuntamento abbiamo intervistato Giorgio Goglione e le coreografe Andreana Cioffi e Mariangela Cieri.

