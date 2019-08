Con 7 verbali di infrazione elevati in un anno, è il depuratore di Pollutri che "conquista" il ben poco invidiabile primato nella Provincia di Chieti, secondo i dati diffusi dall'associazione H2O Abruzzo e dalle associazioni del Forum dell'Acqua: nella provincia di Chieti 643 i verbali elevati negli ultimi 5 anni, nel 2015 ben 174 su 85 depuratori, dai più grandi ai più piccoli.

"I dati sui verbali di infrazione elevati ai depuratori di Chieti - sottolineano dall'associazione - fanno impallidire: siamo al disastro. L'amministrazione provinciale di Chieti ha riempito ben 59 pagine di fitte tabelle per rispondere al Forum dell'Acqua che aveva chiesto di avere, finalmente, i dati sui verbali di sanzione elevati ai gestori degli impianti. In cinque anni tra il 2011 e il 2015 il Corpo Forestale dello Stato, l'Arta, la Polizia Provinciale e la Capitaneria di Porto hanno elevato 643 verbali di infrazione alle normative. Nel 2011 127 verbali, nel 2012 101 verbali, nel 2013 93 verbali, nel 2014 148 verbali e nel 2015 174 verbali. Nel 2016 per ora siamo a 6 verbali, ma il documento si riferisce solo al primo mese dell'anno".

Nello specifico, rilevano le associazioni, "nel 2015 i verbali hanno interessato ben 85 depuratori: per 5 di essi sono state riscontrate infrazioni sulle prescrizioni imposte per far funzionare bene l'impianto; 59 sono risultati senza autorizzazione allo scarico; per 55 depuratori le analisi hanno accertato un superamento dei limiti tabellari, per un totale di 81 verbali in quanto alcuni impianti sono stati sanzionati più volte. Il record spetta al depuratore di Pollutri "Ranciara" gestito dalla SASI con ben 7 verbali in un anno, tutti per superamento dei limiti tabellari. Vi è da precisare che l'assenza dell'autorizzazione allo scarico, oltre ad essere di per sé di gravità assoluta per un depuratore, determina situazioni surreali perché per alcuni limiti tabellari ci sono difficoltà a procedere con eventuali sanzioni. Infatti per il parametro Escherichia coli la legge prevede un limite "consigliato" di 5.000 Unità Formanti Colonia. Nell'autorizzazione allo scarico di solito gli enti impongono questo limite come obbligatorio, per cui gli impianti con regolare autorizzazione sono tenuti a rispettarlo. Per quelli senza autorizzazione si arriva alla paradossale situazione che è più difficile elevare la sanzione per il mancato rispetto dei limiti tabellari! Diversi verbali riguardano i grandi depuratori a servizio dei centri urbani più popolosi della Provincia come Chieti, Lanciano, Guardiagrele, Vasto e Ortona così come quelli dei comuni più piccoli, da Gessopalena a Torrebruna passando per Lentella. In totale sono 55 i comuni dove sono state elevate sanzioni su almeno un depuratore. Diversi i comuni costieri interessati: nel territorio del comune di Ortona ben 8 depuratori non sono risultati in regola nel 2015; a Torino di Sangro 4; a Francavilla al Mare ".

"Ad essere multate - specificano le associazioni - sono state le società di gestione dei depuratori, in larga parte Sasi e Aca, anche se non mancano verbali per Coniv. (per Punta Penna a Vasto) e Consorzio di Bonifica Centro (per Chieti). Gli scarichi al di sopra dei limiti tabellari hanno riguardato tutte le principali aste fluviali, dal Pescara al Sangro, dall'Arielli all'Osento, dal Sinello all'Alento fino ad arrivare sul Trigno. Pertanto le problematiche innescate dal malfunzionamento dei depuratori della provincia di Chieti si sono riversate non solo nel territorio provinciale ma anche in quelli limitrofi delle province di Pescara e Campobasso bagnate, rispettivamente, da Pescara e Trigno".

A questo punto, "le associazioni, i movimenti e i comitati abruzzesi ritengono che le amministrazioni pubbliche, dalla Regione Abruzzo a cui spetta la pianificazione ai Comuni, che sono proprietari delle società di gestione e siedono nelle assemblee, debbano garantire al più presto una depurazione efficace ed efficiente e la trasparenza sui dati e sui progetti di intervento. Ricordiamo che l'Italia è oggetto, anche a causa della situazione del chietino, di procedure di infrazione sulla mancata depurazione che presto sfoceranno in pesantissime multe. A questo va aggiunta l'insopportabile pressione antropica che viene esercitata nel chietino per i vari usi, dalle captazioni per l'agricoltura a quelle industriali, anche per la produzione dell'energia idroelettrica. Tutti i nuovi interventi che possono comportare l'aumento della pressione antropica sugli ambienti fluviali devono essere evitati e devono essere riqualificate e rinaturalizzate le sponde che spesso sono ormai discariche a cielo aperto, anche con piantumazione di fasce ripariali degne di questo nome che possono aiutare la capacità dei fiumi di rispondere alle perturbazioni antropiche".

Le stesse associazioni ricordano infine la prossima manifestazione prevista a Pescara: "Chiediamo ai cittadini di essere parte attiva. 'Vogliamo il mare e i fiumi abruzzesi puliti, la vera grande opera è il risanamento del territorio!', questo è lo slogan con cui i cittadini scenderanno in piazza in una manifestazione programmata per sabato 12 marzo pomeriggio a Pescara con appuntamento a Piazza Unione alle ore 15.00. Continuiamo a chiedere pubblicazione di tutti i dati online in possesso di ARTA, delle Province e delle società di gestione, pubblicazione dei dati di tutti i progetti finanziati e dello stato di avanzamento su un sito unico della regione, pubblicazioni delle sanzioni e delle varie autorizzazioni degli impianti, stop a nuove captazioni e programma straordinario di bonifica e controllo delle aree golenali".