"Venerdì 4 marzo 2016 alle ore 17,00 presso il bar Crocodile di Vasto l'Europarlamentare Daniela Aiuto, i senatori Gianluca Castaldi e Nicola Morra e il consigliere regionale Pietro Smargiassi presenteranno alla cittadinanza ed alla stampa il candidato sindaco Ludovica Cieri. L'occasione rappresenta la possibilitá per chi lo desiderasse di venire a conoscenza anche dell'attività dei portavoce del Movimento 5 Stelle". Lo annuncia un comunicato stampa del M5S.

"A fine della conferenza i portavoce del Movimento si sposteranno presso la Pizzeria Pizzipò per l'iniziativa Il Parlamentare che ti serve, unendosi ad Alessandro Di Battista ed ad altri parlamentari e rappresentanti delle Istituzioni locali per servire come veri e propri camerieri í clienti che interverranno.

L'iniziativa del M5S che mette in contatto cittadini e portavoce presso le istituzioni ha trovato il più ampio consenso su Vasto in quanto ad oggi conta ben 400 prenotazioni".