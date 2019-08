Penne - All Games San Salvo 3-3. Nel campionato di serie C1 l'All Games San Salvo, priva di Marcone (squalificato) e Di Ghionno (infortunato), si presentano a Penne per giocarsi le ultime chance in chiave playoff. Il vantaggio è firmato da mister Lanza, sfruttando uno schema di punizione. Partita ben giocata ma sul finire del primo tempo il Penne trova il pareggio e poi il vantaggio. Ci pensa poi Cassone, servito da Lanza, a riportare il punteggio in parità. Nella ripresa sono i locali a passare avanti al 15' ma arriva di nuovo il pareggio dei biancazzurri con Orticelli su calcio di punizione. Ultimi minuti ad alta intensità con tutte e due le formazioni che provano a vincerla ma alla fine il punteggio resta in parità. Sabato prossimo al palazzetto di via Verdi a San Salvo arriverà il Minerva.

All Games San Salvo juniores - San Vito 83 7-3. Nella sfida con il San Vito 83 i ragazzi di mister Conti ci mettono un po' per ingranare la marcia ma poi, quando si sbloccano, infilano ben quattro reti in serie. La prima dopo una punizione di Pastore su cui Smargiassi segna un gol di rapina. Il secondo gol arriva dopo un’azione prolungata con la palla che arriva a Pastore che mette in rete. Il terzo gol porta la firma di Minicucci che si accentra dalla fascia destra e con un rasoterra trafigge il portiere avversario. Il quarto gol è firmato ancora Smargiassi, servito da Zoga dopo una bella azione offensiva. Sul finire del primo tempo gli ospiti trovano la rete del 4-1. Nella ripresa il San Vito accorcia ancora le distanze ma l’All Games riprende subito la partita in pugno: prima su schema da fallo laterale con un tiro di Di Tella; poi su schema da calcio d’angolo con Minicucci che la mette all’incrocio; infine su rilancio di Argirò, Antenucci riesce a girarsi subito e a trafiggere il portiere avversario. Gli avversari firmano il gol della bandiera, sfruttando un errore e su ripartenza saltano il portiere Argirò ed insaccano a porta vuota.