Sono state installate ieri a Vasto tre delle sei fontane ecologiche che troveranno posto sul territorio comunale. Un servizio presente da tempo in molti Comuni italiani e che a Vasto è stato affidato alla ditta DDWater, società di Villamagna (Ch). Verrà erogata acqua microfiltrata, sia naturale che frizzante, ad un costo che dovrebbe essere in linea con quello degli altri comuni dove è presente il servizio. Le 'case dell'acqua' che entranno in servizio nei prossimi giorni sono posizionate in piazza Baden Powell, sulla circonvallazione Histoniense e nella zona industriale di Punta Penna. Poi arriveranno quelle al terminal bus, a Vasto Marina e all'Incoronata. Marco Marra, assessore comunale all'ambiente, presenta il progetto e non risparmia una frecciata polemica a chi, in passato, ha sollecitato l'installazione delle fontane ecologiche in città.