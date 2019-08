Il Cai di Vasto, anche quest'anno, in occasione della Giornata Internazionale della donna, propone una serata, curata da Lucia Tomasi. Sabato 5 marzo, alle ore 18, presso la sede di Via delle Cisterne, 4, saranno ricordate tre grandi artiste accomunate da genio e da passione, da dolore e da solitudine fino alla disperazione. Si tratta di Artemisia Gentileschi, straordinaria pittrice del '600, idealmente accostata a due altrettanto straordinarie artiste del '900: Frida Kahlo, pittrice, e Camille Claudel scultrice. Agli eventi drammatici che hanno segnato in modo tragico ed indelebile le loro vite tutte e tre hanno reagito regalando al mondo lo splendore delle loro opere.

Artemisia, Camille e Frida saranno interpretate con passione e con la consueta sensibilità artistica da Raffaella Zaccagna, attrice vastese. La accompagnerà al flauto traverso Flavia Prosperi, valente polistrumentista e didatta vastese, con brani di J. S .Bach, di F. Poulenc e di C. Debussy. Il reading teatrale sarà introdotto dal Coro Cai con "Gracias a la vida", di Violeta Parra. Chiuderà la serata l'intervento della D.ssa Margherita Barone del Centro DonnAttiva di Vasto, impegnato sul fronte della lotta alla violenza di genere.

L’appuntamento è alle ore 18.00 di sabato 5 presso la sala conferenze della sede del CAI in Via delle Cisterne, 4.

Cai Vasto