Amministrazione comunale, Consulta giovanile, i circoli locali di Legambiente, Wwf, Cai, Italia Nostra, Arci, Possibile, Associazione Italiana Esposti Amianto, Medicina Democratica, Cobasm Fiba-Confesercenti, Sel-Si, Pd, Psi, Histonium 5 Stelle, Amici di Punta Aderci, Comitato cittadino per la Tutela ambientale, Fai, Euaction, Circolo Fermenti sono solo alcune delle associazioni e forze politiche che si sono riunine nel comitato referendario "Il 17 aprile votà sì" per abrogare la norma introdotta con l'ultima legge di Stabilità che permette alle attuali concessioni di estrazione e di ricerca di petrolio e gas entro le 12 miglia dalla costa di non avere più scadenze.

Questa mattina la presentazione del comitato presso l'Aula consiliare del Comune di Vasto, nei prossimi giorni nuovi incontri per la calendarizzazione degli eventi referendari.

Nel video le interviste al presidente regionale di Legambiente, Giuseppe Di Marco, e alla consigliera comunale Paola Cianci.