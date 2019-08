I Carabinieri della Stazione di Vasto, in esecuzione di un ordine di detenzione domiciliare disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, hanno tratto in arresto un 50enne campano residente a Vasto che dovrà scontare la pena definitiva di 8 mesi di reclusione per il reato di truffa commesso nel 2007 ad Afragola (NA).