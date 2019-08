Continua il momento positivo della Vastese calcio a 5 juniores che, con tanta grinta e determinazione riesce a vincere in rimonta contro il Guardiagrele portando a 14 il bottino di punti conquistati in un girone di ritorno entusiasmante.

Nel primo tempo la Vastese parte contratta anche se è il portiere del Guardiagrele, in più di un'occasione, a negare la gioia del gol ai padroni di casa. Segnano però gli ospiti, sfruttando il primo errore commesso dai vastesi e poi, al 20', trovando il raddoppio. Mungiguerra accorcia le distanze ma i guardiesi riescono ad andare ancora in gol per il 3-1. Ci pensa però ancora Mungiguerra, prima dello scadere, a riportare sotto i biancorossi.

Nella ripresa gli ospiti calano di intensità e la Vastese inizia la pressione che però paga a caro prezzo con il 4-2 granata. L'orgoglio e la grinta dei giovani biancorossi portano nel giro di pochi minuti prima la doppietta di Notarangelo e poi quella di Migliaccio per il 5-4. L'euforia costa cara perchè, alla ripresa del gioco, i vastesi sono ancora festanti e impreparati alla reazione degli ospiti che trovano il 5-5. Nei tre minuti di recupero tante emozioni in campo ma poi è il 6-5 di Notarangelo, su assist di Migliaccio, a far esplodere di gioia giocatori in campo, panchina e sostenitori accorsi alla Promo Tennis per assistere al match. Una formazione juniores in netta crescita che, nel girone di ritorno, è stata fermata solo dall'Ortona capolista. "Complimenti ai ragazzi - commenta a fine gara un soddisfatto mister Giampaolo Porfirio - e un grazie a chi condivide con noi questa avventura: i dirigenti Gennaro Migliaccio e Michele Di Pardo e il factotum di questa squadra, Pasqualino Di Pietro". Domenica 6 marzo la Vastese sarà in campo al PalaCus contro il Minerva.